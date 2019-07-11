Роналду заработает миллиард евро за карьеру первым из футболистов. Это случится в этом сезоне

Нападающий «Ювентуса» в этом сезоне станет первым футболистом в истории, заработавшим миллиард евро за карьеру, утверждает Forbes.

35-летний капитан сборной Португалии, несмотря на отказ от части зарплаты из-за кризиса на фоне пандемии коронавируса, все-таки станет третьим действующим спортсменом, заработавшим миллиард евро.

До него это удалось лишь гольфисту Тайгеру Вудсу (2009 год) и боксеру Флойду Мэйвезеру (2015 год). Баскетболист Майкл Джордан перешагнул эту отметку уже после завершения карьеры – в 2015-м.

Отказ от 4,24 млн долларов не сильно повлияет на общий доход Роналду, который годом ранее заработал 109 миллионов, 65 млн из которых – зарплата и бонусы.

В 2019-м он стал вторым самым высокооплачиваемым футболистом мира (после Лионеля Месси – прим. Sports.ru) и одним из самых высокооплачиваемых спортсменов во всех видах спорта.

Даже если в Серии А решат урезать зарплаты на 30%, и зарплата Роналду снизится на 20 миллионов долларов, он все равно останется одним из самых высокооплачиваемых игроков в мире с доходом 46 млн долларов в год только от зарплаты и бонусов.

Вместе с деньгами за рекламу от Nike, а также доходами от продажи нижнего белья, обуви и одеколона CR7 он может заработать еще 45 млн, а общий доход за год составит 91 млн долларов, что и позволит ему перешагнуть за миллиард евро.

Роналду ранее играл за «Спортинг», и «Реал». Он получил пять «Золотых мячей».

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