Клубы АПЛ могут потерять 1,137 млрд фунтов из-за кризиса. Игроков просят урезать зарплату на 30%

Клубы пытаются убедить игроков пойти на 30-процентное снижение зарплаты или на отсрочку по ее выплате.

Игрокам Премьер-лиги, в частности, сегодня сообщили, что клубы могут потерять 1,137 млрд фунтов из-за кризиса, связанного с пандемией коронавируса, утверждает The Telegraph.

Для игроков подготовили специальную презентацию, где АПЛ описала потенциальные финансовые потери. На трансляциях организация может потерять около 762 млн фунтов, если сезон не доиграют.

Вдобавок к этому лига оценила потерянную прибыль в день матчей в 200 млн фунтов, еще 175 млн, по оценкам, потеряют на спонсорских сделках.

Клубы АПЛ сообщили представителям игроков на собрании, что зарплата футболистов составляет около половины всех расходов клуба.

Клубы подсчитали, что со снижением на 30 процентов или отсрочкой они получат около 570 млн фунтов за счет зарплат, которые покроют примерно половину общих потерь в 1,137 млрд фунтов.

Клубы Премьер-лиги заявили, что «восстановят нормальный уровень оплаты труда, когда позволят здоровье и финансовые условия». Игроки согласились рассмотреть предложения.