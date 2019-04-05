Александр Овечкин: «Стригусь за 50 долларов каждые два месяца»

Капитан «Вашингтона» рассказал, во сколько ему обходится стрижка волос.

– Насколько часто вы стрижетесь?

– Каждые два месяца. Стрижка обходится мне в 50 долларов.

- Чем любите заниматься с сыном?

– Играть вместе с ним с хоккейными клюшками. Он это обожает. Он любит взять клюшку и что-нибудь на нее положить. Он сердится, если этот предмет падает вниз.

Я всегда показываю ему, как удерживать шайбу. Он начинает улыбаться, радуется. Я протягиваю ему клюшку, он берет ее, шайба падает – и он начинает плакать. Это забавно.

– Сколько голов вам нужно забить, чтобы почувствовать, что вы свою работу сделали?

– 40, – сказал Овечкин.

Овечкин о запахе от игроков: «Вратари пахнут плохо: Холтби, Самсонов»