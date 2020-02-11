Дзюба вышел в суперфинал Самой быстрой лиги, где сыграет со «Спартаком», воспитанником «Краснодара» или «Армейцами»

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Нападающий «Зенита» Артем Дзюба сыграет в суперфинале Самой быстрой лиги Sports.ru при поддержке МегаФона.

31-летний форвард на турнире в PES 2020 одержал шесть побед, включая техническое поражение «Тамбова» (0:3), и сыграл вничью с воспитанником «Краснодара» Александром Агеевым (1:1).

Дзюба набрал 19 очков и попал в суперфинал, где встретятся два первых места регулярного чемпионата. Ему осталось сыграть против Хасбулата Махаева из «Ахмата», но ниже второго места он не опустится.

Сегодня «Крылья Советов» (Дмитрий Молчанов) сыграли вничью с Агеевым (2:2), после чего Молчанов лишился шанса на суперфинал – у него 14 очков в 7 матчах. Также в решающем матче не сыграет тульский «Арсенал» (Максим Данилин), у которого после 5 матчей 9 очков.

Агеев закончил регулярный чемпионат с 18 очками в 8 играх – пять побед и три ничьих, в том числе с Дзюбой (1:1) и Молчановым (2:2).

На суперфинал также претендуют Николоз Кутателадзе из «Спартака» и Павел Котов из «Армейцев».

У 19-летнего Кутателадзе 15 очков в 5 матчах, разница мячей – 16:4. Кутателадзе осталось провести игры с «Армейцами», «Арсеналом» и «Рубином». Он не играл ни с Дзюбой, ни с Агеевым, ни с Молчановым.

24-летний Котов набрал 7 очков в 4 матчах. У него впереди матчи со «Спартаком», «Локомотивом», «Тамбовом» и «Рубином». Котов может набрать 19 очков, но он уже не обгонит Дзюбу, так как в личной встрече «Армейцы» уступили «Зениту» (3:5).

Самая быстрая лига Sports.ru при поддержке МегаФона 

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