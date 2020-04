Брайант, Данкан и Гарнетт – официально в списке новых членов Зала славы

Легендарные игроки НБА Кобе Брайант, и Кевин Гарнетт вошли в официальный список будущих новобранцев Зала славы 2020 года.

Баскетбольный Зал славы Нейсмита сегодня официально объявил список всех финалистов 2020 года.

Помимо Брайанта, Данкана и Гарнетта, в Зал славы войдут прославленная баскетболистка женской НБА Тамика Кэтчингс, а также четыре известных тренера: , Ким Малки, Барбара Стивенс и Эдди Саттон.

Брайант будет введен в Зал славы посмертно. Легендарный защитник «Лейкерс» погиб 26 января в результате крушения вертолета в Калифорнии.

He was one of the greatest competitors who stepped on the court and made sure his impact was felt on both sides of the ball. He is ranked 4th on the NBA’s career points list (33,643). We congratulate posthumously 5x NBA Champion Kobe Bryant. #20HoopClass pic.twitter.com/dw9WOlt1Gj