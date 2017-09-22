Сафин и Надаль вышли в финал виртуального US Open

Экс-первая ракетка мира Марат Сафин стал финалистом виртуального Турнира чемпионов US Open, соперником двукратного обладателя «Больших шлемов» будет .

В турнире, состоящем из серии опросов, стартовало 32 победителя . Роджер Федерер, Андре Агасси, Пит Сампрас, Джон Макинрой и Джимми Коннорс попали в сетку дважды с чемпионствами разных лет.

На пути к финалу Сафин (2000) выбил из борьбы Коннорса (1978), Хуана Мартина дель Потро (2009) и обоих Федереров, Надаль (2010) – Агасси (1999), Стэна Вавринку (2016), Новака Джоковича (2011) и Сампраса (1990).

Заключительное голосование проходит в твиттере и инстаграме US Open и продлится до понедельника.

Фото: твиттер US Open

Напомним, что в похожем формате сейчас проходит виртуальный «Мастерс» в Майами.

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