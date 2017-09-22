Сафин и Надаль вышли в финал виртуального US Open

Теги Роджер Федерер Рафаэль Надаль Новак Джокович Марат Сафин Пит Сампрас Андре Агасси US Open Хуан Мартин дель Потро Джон Макинрой ATP Стэн Вавринка Джимми Коннорс соцсети GOAT Теннис

Экс-первая ракетка мира Марат Сафин стал финалистом виртуального Турнира чемпионов US Open, соперником двукратного обладателя «Больших шлемов» будет Рафаэль Надаль.

В турнире, состоящем из серии опросов, стартовало 32 победителя US Open. Роджер Федерер, Андре Агасси, Пит Сампрас, Джон Макинрой и Джимми Коннорс попали в сетку дважды с чемпионствами разных лет.

На пути к финалу Сафин (2000) выбил из борьбы Коннорса (1978), Хуана Мартина дель Потро (2009) и обоих Федереров, Надаль (2010) – Агасси (1999), Стэна Вавринку (2016), Новака Джоковича (2011) и Сампраса (1990).

Заключительное голосование проходит в твиттере и инстаграме US Open и продлится до понедельника.

Фото: твиттер US Open

Напомним, что в похожем формате сейчас проходит виртуальный «Мастерс» в Майами.

Метафизический разговор с Сафиным: смерти нет, деньги – фантики, любовь – привидение. Но кошки – святое

Безумно хочется посмотреть теннис? Вот и новейшая классика, и величайшие, и даже одна игра Курниковой

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья