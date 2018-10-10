Телеканал Fox на официальном сайте обновил кард UFC 249. Теперь вместо Хабиба Нурмагомедова соперник Тони Фергюсона – Конор Макгрегор.

Ранее ирландский боец выражал готовность выйти на замену в главном событии турнира, но затем его тренер – Джон Кавана – заявил, что Конор пошутил. Скорее всего, таким образом Fox обыгрывает ситуацию.

Плюс на сайте местом проведения турнира до сих пор указан Нью-Йорк, хотя ивент там невозможен из-за пандемии коронавируса. Также в карде значатся российские бойцы – Ислам Махачев и Магомед Анкалаев, которые снялись с турнира.

UFC 249 должен пройти 18 апреля, но до сих пор не ясно, где именно состоится турнир и кто его возглавит.

Хабиб: «Дайте мне локацию. Если я смогу выехать из России, то буду драться в любом месте»

Тони Фергюсон: «Хабиба должны лишить титула чемпиона UFC»