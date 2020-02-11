Лигу чемпионов могут доиграть в формате «финала четырех»

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Президент Королевской федерации футбола Испании (RFEF) Луис Рубиалес не исключил, что текущий розыгрыш Лиги чемпионов могут доиграть в формате «финала четырех».

«Сейчас ни один из вариантов не отвергнут. Могут даже доиграть при пустых трибунах, предложения не отклонены. Нам нужно пытаться найти здоровое решение. Все стороны заинтересованы в том, чтобы доиграть сезона, но только после получения гарантии того, что мы защищены на 100%.

Финал четырех – это вариант, потому что времени остается все меньше и меньше. Отмена Лиги чемпионов и Лиги Европы не рассматривалась.

Когда вы бежите марафон и достигаете 30-го километра, то было бы нечестно возвращать всех на линию старта. Было предложено возобновить турниры с 30-го километра. Гонка будет закончена без поспешности», – сказал Рубиалес в интервью FOX Sports Mеxico.

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