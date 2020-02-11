«Дзюба – это лев для вас, а на самом деле он ослик Иа». Кержаков и Кокорин о форварде «Зенита»

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин, права на которого принадлежат , и Александр Кержаков поговорили о форварде в прямом эфире инстаграма.

Кержаков: «Человек, который выдает себя за льва, кто он на самом деле?»

Кокорин: «Осел он!»

Кержаков: «А почему?»

Кокорин: «Есть подтверждение. Когда скидывались на цу-е-фа, он всегда оставался».

Кержаков: «Если кто не понял, Дзюба — это лев для вас, а на самом деле он ослик Иа, который пытался перевести себя хотя бы на Тигру, но у него никогда не получалось. Может, он сам с собой там говорил в цу-е-фа: я – Тигра. Поэтому, ребят, если кто-то видит эмодзи ослика – это так и есть».

Кокорин: «Если он ставит [эмодзи] льва [в инстаграме], отправляйте ему осла».

Кержаков: «Он не будет обижаться. Но он не осел, а ослик Иа. Кокора — Пятачок, а я — Винни. Есть ведущий, есть человек, который всегда рядом, а есть просто ослик, который грустит иногда».