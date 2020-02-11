13 из 36 немецких профессиональных клубов обанкротятся в мае и июне, если сезон не возобновят

13 клубов Бундеслиги и второго немецкого дивизиона могут обанкротиться в этом сезоне в связи с пандемией коронавируса.

Как сообщает kicker, 12 клубов уже исчерпали последний транш от телевизионных контрактов, чтобы провести выплаты по обязательствам.

Цифры по возможным клубам-банкротам прозвучали на видеоконференции, которую в прошлый вторник проводила Немецкая футбольная лига.

Как уточняется, семь клубов второго дивизиона обанкротятся в конце мая, если сезон не будет возобновлен к этому времени. Еще два клуба второй Бундеслиги могут обанкротиться в июне. Также в опасности находится один клуб Бундеслиги, который сможет выполнять свои обязательства только до мая. Еще три клуба высшей немецкой лиги могут обанкротиться в июне.

Несмотря на краткосрочное планирование, на которое перешли клубы, процедуры банкротства нельзя будет предотвратить, если чемпионаты не возобновятся к началу мая.

Напомним, решение о приостановке Бундеслиги из-за коронавируса было принято в середине марта.

В Германии выявлено более 91 тысячи случаев заражения. От инфекции в стране скончались 1 275 человек.