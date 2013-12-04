Дональд Трамп выразил надежду, что болельщики вернутся на арены к августу или сентябрю

Президент США Дональд Трамп в субботу провел телеконференцию с 12 комиссионерами главных спортивных лиг Северной Америки для обсуждения ситуации с пандемией коронавируса.

Президент заявил, что сезон НХЛ должен начаться вовремя в сентябре, а также выразил надежду, что болельщики вернутся на стадионы и арены к августу или сентябрю.

Пока неизвестно, считают ли медицинские эксперты названные сроки реалистичными в условиях нынешней ситуации с пандемией.

Комиссионер НБА Адам Сильвер в ходе конференции отметил, что лиги были первыми, кто остановил работу, и что они хотели бы стать первыми, кто ее возобновит, как только представители министерства здравоохранения дадут разрешение.

НБА стала первой лигой, которая приостановила сезон 11 марта.

Баскетбольные арбитры из Италии стали врачами и борются с COVID-19

Джордан – лучший по победным броскам под сирену. У Леброна больше всех в плей-офф