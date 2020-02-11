«Барса» может еще раз снизить зарплаты игроков. В руководстве считают, что 70% – это слишком мало

может попросить игроков пойти на дальнейшее понижение зарплат.

Как сообщает As, в «Барселоне» не уверены, что сокращение зарплат на 70% поможет компенсировать убытки, которые несет клуб в условиях пандемии коронавируса.

Отмечается, что президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу попросил членов руководства клуба подготовить отчет о том, каким будет финансовое положение «Барсы», когда пандемия пойдет на спад.

Предполагается, что отчет будет готов в мае, есть много факторов, которые невозможно учесть при его подготовке. Прибыль клуба зависит от того, когда возобновятся матчи, будут ли они проходить при пустых трибунах, разрешат ли открыть клубные магазин и так далее.

Ожидается, что возвращение к нормальному состоянию будет постепенным.

Учитывая все перечисленные неизвестные, руководство «Барселоны» считает понижение зарплат игроков на 70% недостаточным. При нынешнем соглашении каталонский клуб сэкономит на зарплатах около 14 млн евро, и в руководстве «Барсы» полагают, что эта сумма является слишком низкой по сравнению с примерами других клубов (в клубе ссылаются и на пример «Униона», игроки которого полностью отказались от зарплат).

Сейчас в клубе хотят проанализировать нынешнюю финансовую ситуацию. Один из возможных сценариев, по которому может пойти руководство «Барсы», – это обратиться к игрокам по поводу повторного снижения зарплат.

Игроки «Барсы» согласились на понижение зарплаты, но при этом разожгли – открыто наехали на кого-то из клуба