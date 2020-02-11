«Украинца, русского и белоруса отличит только язык. А так – мы один народ». Украинец Пантя о славянах

Украинский защитник из Мозыря Юрий Пантя рассказал о своем отношении к политике.

– Для тебя важно, кто ты: украинец или русский?

– Для меня неважно, какой ты национальности. В «Славии» есть ребята из Ганы. Все их поддерживают, трудно – есть языковой барьер. Нет никакой проблемы. Главное быть хорошим человеком.

– Крым был украинским – ты украинец, пришла Россия – стал русским?

– Лично я?

– Да.

– Я украинец. Считаю, что не буду другой национальности. Даже не было мысли в голове стать белорусом или русским. Я патриот своей страны, и мысли о смене гражданства никогда не было.

– Если поставить в один ряд украинца, белоруса и россиянина. Что их отличит между собой?

– Да язык только отличит. А так – мы один народ. Для меня мы все славяне. Почти ничем не отличаемся.

– Вопрос, который всегда задают Александру Усику: чей Крым?

– Усик очень красиво отвечает – Божий. Тоже так сказал бы. Крым [принадлежит] народу, который там живет. С этим ничего не сделаешь. Крым будет всегда, и там всегда будут жить люди. Главное, чтобы не было войны.

– Россия – агрессор?

– Вообще противник какой-либо политики – кто Россия, кто Америка, кто Украина. Я далек от этого. Отдаляюсь от этого, почти никогда не смотрю новости.

В политике не поймешь, кто говорит правду, кто врет, что происходит на самом деле, как развиваются события. Не лезу туда, – сказал Пантя в интервью Tribuna.com.