«Динамо» выиграло серию у ЦСКА (4-1) и вышло в финал Запада в виртуальном плей-офф КХЛ

«Динамо» вышло в финал Западной конференции по результатам голосования болельщиков в виртуальном плей-офф КХЛ.
Москвичи одолели ЦСКА (37 429 голосов против 23 669) в пятом матче полуфинала Запада и выиграли серию со счетом 4-1.
«Динамо» в финале сыграет с «Йокеритом», разбившим СКА в серии – 4-0.
В финале Восточной конференции сойдутся «Сибирь» и «Салават Юлаев».
Болельщики приносят московскому @dynamo_ru победу в виртуальной серии против ЦСКА! #КубокГагаринаОнлайн pic.twitter.com/QAWrkOaTB0— КХЛ (@khl) April 4, 2020