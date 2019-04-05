«Динамо» выиграло серию у ЦСКА (4-1) и вышло в финал Запада в виртуальном плей-офф КХЛ

«Динамо» вышло в финал Западной конференции по результатам голосования болельщиков в виртуальном плей-офф .

Москвичи одолели ЦСКА (37 429 голосов против 23 669) в пятом матче полуфинала Запада и выиграли серию со счетом 4-1.

«Динамо» в финале сыграет с , разбившим СКА в серии – 4-0.

В финале Восточной конференции сойдутся «Сибирь» и .