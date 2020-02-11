Хави и его жена пожертвовали 1 миллион евро больнице Барселоны

Экс-капитан «Барселоны» Хави, возглавляющий , и его жена Нурия Куниллера пожертвовали миллион евро больнице в Барселоне.

Как сообщает пресс-служба медицинского учреждения, средства, полученные от Хави и его супруги, будут направлены на борьбу с коронавирусом.

Ранее нападающий «Барсы» Лионель Месси и главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола также выделили по миллиону евро на борьбу с инфекцией.

В Испании выявлено почти 120 тысяч случаев заражения инфекцией. В стране от вируса погибли 11 198 человек.