Шарапова опубликовала новый номер телефона, чтобы болельщики писали смс на карантине

Экс-первая ракетка мира Мария Шарапова предложила болельщикам написать ей смс.

«Всем привет! Хорошей пятницы, что бы это ни значило в нынешней ситуации. Я ищу возможность быть на связи со всеми вами, потому что на прошлой неделе мы очень классно пообщались со 150 из вас во время видеоконференции. Мне понравилась эта онлайн-встреча, и я хочу еще пообщаться. Дело в том, что сейчас мы все в самоизоляции, приходится дистанцироваться. Поэтому я хочу, чтобы вы рассказали, что думаете.

Вот какая идея: на самом деле я хочу, чтобы вы написали, что думаете, потому что у меня есть номер, который появится на экране и на который можно отправить сообщение (310-564-7981 – Sports.ru). И, говоря о сообщении, я имею в виду, что оно придет прямо на телефон, который сейчас я держу в руках, снимая видео. Так что пишите и ждите ответа. Вперед!» – попросила пятикратная чемпионка «Больших шлемов». В подписи к посту она добавила, что предлагает болельщикам рассказать, как у них дела, задать вопросы или, например, прислать рецепты.

Позже в сторис Шарапова объяснила, что пока может ответить только подписчикам из США и Канады, но, когда получится, свяжется с жителями других стран.

100 лет маленького черного платья: раскрепостило женщин, прославило Шанель, Хепберн и Шарапову