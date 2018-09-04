👶У Карпина родилась четвертая дочь

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Жена главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, Дарья, родила дочь.

«Вот чем еще заняться в самоизоляции, как не принятием родов еще одной доченьки 🤪❤️❤️❤️.

Спасибо родненькая моя 😍😍😍. Люблю тебя ❤️❤️❤️», – написал Карпин в инстаграме.

У Карпина две дочери от первого брака и еще одна, полуторагодовалая, дочь в браке с нынешней женой. 

«Валерий Георгиевич, что за баба? Я бы ей вдул». Карпин гениально ответил на вопрос в инстаграме

«Вот уж «вдул так вдул». Карпин сфотографировался с беременной женой

 
 
 
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Публикация от Valeri Karpin (@vgkarpin)

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