👶У Карпина родилась четвертая дочь

Жена главного тренера Валерия Карпина, Дарья, родила дочь.

«Вот чем еще заняться в самоизоляции, как не принятием родов еще одной доченьки 🤪❤️❤️❤️.

Спасибо родненькая моя 😍😍😍. Люблю тебя ❤️❤️❤️», – написал Карпин в инстаграме.

У Карпина две дочери от первого брака и еще одна, полуторагодовалая, дочь в браке с нынешней женой.

«Валерий Георгиевич, что за баба? Я бы ей вдул». Карпин гениально ответил на вопрос в инстаграме

«Вот уж «вдул так вдул». Карпин сфотографировался с беременной женой