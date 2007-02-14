«Ювентус» работает над возвращением Погба

Полузащитник Поль Погба может вернуться в «Ювентус».

По информации журналиста La Gazzetta dello Sport Николо Скиры, «бьянконери» начали работу над трансфером 26-летнего игрока.

Также к хавбеку проявляют интерес «Реал» и «ПСЖ», но – приоритетный вариант для самого Погба.

Француз уже выступал за туринский клуб с 2012 по 2016 год.

В этом сезоне Погба провел за «МЮ» 7 матчей в АПЛ и отдал две голевых передачи. Один раз он выходил на поле в игре Кубка английской лиги.

Свой последний матч за «Юнайтед» Погба провел 26 декабря. Тогда «МЮ» играл в АПЛ против «Ньюкасла» (4:1). С этого момента Погба восстанавливается от травмы.

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