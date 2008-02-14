Владислав Третьяк: «Сборная России пострадает от снижения потолка зарплат»

Президент ФХР Владислав Третьяк поделился мнением, как может сказаться снижение потолка зарплат на сборной России.

«Надо смотреть, как клубы будут реагировать, у каждого свои задачи. Интерес к чемпионату сейчас хороший, пока еще ничего не ясно по результатам.

Если снижение потолка будет дальше, то от этого пострадает сборная, поскольку произойдет размазывание хоккеистов по разным клубам, и мы не найдем те звенья, которые бы играли на Олимпиадах и чемпионатах мира.

Поэтому все надо делать с умом, нужно правильное решение», – сказал Третьяк.

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