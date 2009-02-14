Гвардиола летом обдумает свое будущее в «Манчестер Сити», если клуб не выиграет апелляцию (The Telegraph)

Главный тренер «Манчестер Сити» может покинуть клуб в связи с исключением из Лиги чемпионов на два сезона за нарушение ФФП, сообщает The Telegraph.

По информации источника, летом испанский специалист обдумает свое будущее, если «горожане» не выиграют апелляцию.

«Манчестер Сити» отстает от «Ливерпуля» в АПЛ на 22 очка. Гвардиола заявлял, что клуб рассчитывает на хорошую игру и выход в Лигу чемпионов.

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