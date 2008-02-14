🤦🏻‍♂️ В организме задержанного боксера Кушиташвили нашли кокаин

Анализы чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили, который обвиняется в хранении наркотиков и нападении на сотрудника Росгвардии, показали наличие кокаина в организме.

«Прошу приобщить результаты медицинского освидетельствования Кушиташвили, в моче которого обнаружен кокаин», – заявил прокурор во время очередного заседания.

Кушиташвили был задержан в Москве 2 февраля. По версии следствия, Георгий сломал нос росгвардейцу, после чего у него обнаружили наркотики.

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