«Зенит» – 23-й среди финансово стабильных клубов мира, «Спартак» – 37-й, ЦСКА – 98-й (Soccerex)

Компания Soccerex составила рейтинг 100 самых финансово стабильных клубов мира.
Лучшим среди российских клубов стал «Зенит», занявший 23-е место с индексом 1,309.
Всего в список попали 5 команд РПЛ:
23. «Зенит» – 1,309;
37. «Спартак» – 0,878;
60. «Краснодар» – 0,589;
98. ЦСКА – 0,324;
99. «Локомотив» – 0,319.
При расчете индекса использовались пять показателей: трансферная стоимость игроков, материальные активы, денежные средства, потенциальные инвестиции владельцев и чистая задолженность.
В исследовании компания Soccerex использовала данные УЕФА, Financial Times, Bloomberg, Yahoo Finance, Forbes, Transfermarkt и Hoovers.
Полностью рейтинг можно изучить здесь.
«ПСЖ» – самый финансово стабильный клуб мира, «Ман Сити» – 2-й, «Реал» – 5-й, «Барса» – 12-я (Soccerex)