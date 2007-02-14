«Зенит» – 23-й среди финансово стабильных клубов мира, «Спартак» – 37-й, ЦСКА – 98-й (Soccerex)

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит премьер-лига Россия рейтинги Краснодар деньги Футбол

Компания Soccerex составила рейтинг 100 самых финансово стабильных клубов мира.

Лучшим среди российских клубов стал «Зенит», занявший 23-е место с индексом 1,309.

Всего в список попали 5 команд РПЛ:

23. «Зенит» – 1,309;

37. «Спартак» – 0,878;

60. «Краснодар» – 0,589;

98. ЦСКА – 0,324;

99. «Локомотив» – 0,319.

При расчете индекса использовались пять показателей: трансферная стоимость игроков, материальные активы, денежные средства, потенциальные инвестиции владельцев и чистая задолженность.

В исследовании компания Soccerex использовала данные УЕФА, Financial Times, Bloomberg, Yahoo Finance, Forbes, Transfermarkt и Hoovers.

Полностью рейтинг можно изучить здесь.

«ПСЖ» – самый финансово стабильный клуб мира, «Ман Сити» – 2-й, «Реал» – 5-й, «Барса» – 12-я (Soccerex)

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