Адвокат Кушиташвили: «Может, наркотик подмешали в напиток»

Адвокат Александр Дегтерев, представляющий интересы чемпиона России по боксу , считает, что спортсмену могли подмешать кокаин.

«В справке не отражено, каким образом были получены анализы, и место, где их брали.

Известно, что до этого Георгий посещал ночной клуб – алкоголь в крови не найден, они отдыхали большой компанией.

Может быть, в напиток был подмешан наркотик», – считает Дегтерев.

Во время судебного заседания прокурор заявил о медицинском освидетельствовании, которое и обнаружило в организме Кушиташвили кокаин.

🤦🏻‍♂️ В организме задержанного боксера Кушиташвили нашли кокаин

Кушиташвили остается в СИЗО. В организме боксера нашли кокаин, на вене – след