Адвокат Кушиташвили: «Может, наркотик подмешали в напиток»

Адвокат Александр Дегтерев, представляющий интересы чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили, считает, что спортсмену могли подмешать кокаин.
«В справке не отражено, каким образом были получены анализы, и место, где их брали.
Известно, что до этого Георгий посещал ночной клуб – алкоголь в крови не найден, они отдыхали большой компанией.
Может быть, в напиток был подмешан наркотик», – считает Дегтерев.
Во время судебного заседания прокурор заявил о медицинском освидетельствовании, которое и обнаружило в организме Кушиташвили кокаин.
🤦🏻♂️ В организме задержанного боксера Кушиташвили нашли кокаин
Кушиташвили остается в СИЗО. В организме боксера нашли кокаин, на вене – след