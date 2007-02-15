Фристайлистка Валерия Демидова стала первой россиянкой, выигравшей зачет Кубка мира в хаф-пайпе

19-летняя российская фристайлистка Валерия Демидова заняла третье место в хаф-пайпе на последнем этапе Кубка мира в Калгари (87,20 балла) и завоевала Малый глобус в дисциплине.

На счету Демидовой – 300 очков, у ближайшей преследовательницы – канадки Рейчел Каркер – 280.

Для России это первая победа в истории в зачете хаф-пайпа.

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