Глушаков выложил фото с Кокориным. «Ахмат» и «Сочи» играют товарищеский матч

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Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков опубликовал фото с форвардом Александром Кокориным.

В это время «Ахмат» и «Сочи» (2:2) играют товарищеский матч. Твиттер грозненского клуба ранее опубликовал фото Глушакова с Кокориным в экипировке «Сочи», но затем удалил публикацию.

Ранее владелец «Сочи» Борис Ротенберг заявил, что договорился с Кокориным о том, что он проведет весеннюю часть сезона в его клубе. Также стало известно, что форвард будет зарабатывать в «Сочи» около 2 млн рублей в месяц. «Зенит» пока не подтвердил аренду Кокорина.

Кокорин все же едет в «Сочи». Для него это был насыщенный февраль, говорили о вариантах с «Марселем» и «Балтикой»

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