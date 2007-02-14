Шатов останется в «Зените» минимум до лета. Трансфер в «Сочи» ему не интересен («Бизнес Online»)

Полузащитник «Зенита» Олег Шатов не перейдет в «Сочи» в это трансферное окно, утверждает «Бизнес Online».

Клуб из Санкт-Петербурга решил оставить 29-летнего игрока в команде как минимум до июня. Сам Шатов также не заинтересован в трансфере в «Сочи».

Будущее футболиста в «Зените» будет решаться в конце сезона, когда истечет срок его контракта.

В этом сезоне Шатов провел за «Зенит» 8 матчей в РПЛ, забил два мяча и отдал две голевые передачи.

Ранее сообщалось об интересе к нему со стороны «Рубина».

После перехода Кокорина и Шатова «Сочи» может собрать стартовый состав только из экс-игроков «Зенита»