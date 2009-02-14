«Ахмат» опубликовал фото Кокорина в экипировке «Сочи», но затем удалил твит

В официальном твиттере появилась фотография форварда Александра Кокорина в экипировке «Сочи».

28-летний футболист вместе с полузащитником грозненского клуба наблюдали за товарищеским матчем между командами.

Спустя некоторое время фотографию удалили из твиттера «Ахмата».

Фото: твиттер «Ахмата»

Ранее владелец «Сочи» Борис Ротенберг заявил, что договорился с Кокориным о том, что он проведет весеннюю часть сезона в его клубе. Также стало известно, что форвард будет зарабатывать в «Сочи» около 2 млн рублей в месяц. пока не подтвердил аренду Кокорина.

Кокорин все же едет в «Сочи». Для него это был насыщенный февраль, говорили о вариантах с «Марселем» и «Балтикой»