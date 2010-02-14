🥇 🥇 У России два золота в спринте на ЧМ по санному спорту, Денисьев и Антонов – первые в истории России чемпионы мира в двойках

Российские саночники Александр Денисьев и Владислав Антонов одержали победу в спринте на чемпионате мира в Сочи, Екатерина Катникова победила в спринте у женщин, Татьяна Иванова – 2-я.
Это первое для России золото в двойках. В 1978 году чемпионами мира в составе команды СССР становились Дайнис Бремзе и Айгарс Крикис.
Санный спорт
Чемпионат мира
Сочи
Женщины
Спринт
1. Екатерина Катникова (Россия) – 31,105
2. Татьяна Иванова (Россия) – 31,113
3. Элиза Каусе (Латвия) – 31,142…
5. Виктория Демченко (Россия) – 31,173..
8. Олеся Михайленко (Россия) – 31,287
Мужчины
Двойки, спринт
1. Александр Денисьев – Владислав Антонов (Россия) – 31,281
2. Эмануэль Ридер – Симон Кайнцвальднер (Италия) – 31,326
3. Тобиас Вендль – Тобиас Арльт (Германия) – 31,362…
5. Всеволод Кашкин – Константин Коршунов (Россия) – 31,365
6. Владислав Южаков – Юрий Прохоров (Россия) – 31,374
Спринт входит в программу чемпионатов мира по санному спорту с 2016 года. До российской двойки чемпионами мира в спринте становились только немцы: дважды Тобиас Вендль – Тобиас Арльт и один раз Тони Эггерт – Саша Бенекен.
В последний раз золото на ЧМ двойка не из Германии выигрывала в 2012 году – это были австрийцы Андреас и Вольфганг Лингеры.