«Зенит» не подтвердил аренду Кокорина в «Сочи»: «Такого решения нет»

«Зенит» пока не подтверждает аренду нападающего Александра Кокорина в «Сочи».
«Зенит» аренду Александра Кокорина в ФК «Сочи» не подтверждает. Такого решения нет», – говорится в сообщении пресс-службы клуба из Санкт-Петербурга.
Ранее владелец «Сочи» Борис Ротенберг заявил, что договорился с Кокориным о том, что он проведет весеннюю часть сезона в его клубе. Также стало известно, что форвард будет зарабатывать в «Сочи» около 2 млн рублей в месяц.
Кокорин все же едет в «Сочи». Для него это был насыщенный февраль, говорили о вариантах с «Марселем» и «Балтикой»
После перехода Кокорина и Шатова «Сочи» может собрать стартовый состав только из экс-игроков «Зенита»