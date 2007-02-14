«Зенит» не подтвердил аренду Кокорина в «Сочи»: «Такого решения нет»

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«Зенит» пока не подтверждает аренду нападающего Александра Кокорина в «Сочи».

«Зенит» аренду Александра Кокорина в ФК «Сочи» не подтверждает. Такого решения нет», – говорится в сообщении пресс-службы клуба из Санкт-Петербурга.

Ранее владелец «Сочи» Борис Ротенберг заявил, что договорился с Кокориным о том, что он проведет весеннюю часть сезона в его клубе. Также стало известно, что форвард будет зарабатывать в «Сочи» около 2 млн рублей в месяц. 

Кокорин все же едет в «Сочи». Для него это был насыщенный февраль, говорили о вариантах с «Марселем» и «Балтикой»

После перехода Кокорина и Шатова «Сочи» может собрать стартовый состав только из экс-игроков «Зенита»

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