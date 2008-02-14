Юрген Клопп: «Кажется, 80% карьеры я играл через боль. Никто не оценил, ведь я все равно играл плохо»

Главный тренер Юрген Клопп объяснил, почему для футболистов нормально иногда играть через боль.

Защитник Эндрю Робертсон ранее сообщил, что во время зимнего перерыва вылечил хроническую травму ноги. В результате Клоппа на пресс-конференции спросили о проблеме футболистов его команды, которых беспокоит дискомфорт.

«Я сам был игроком. Когда анализирую прошлое, мне кажется, что я играл 80% времени через боль. Но никто не оценил этого, потому что я все равно играл плохо! Это не помогло, никто и не спрашивал тогда.

Для профессионального футболиста совершенно нормальна необходимость играть через боль. Что есть, то есть. Я сказал это в прошлом году, когда Хендо получил повреждение в матче с «Барселоной» и, казалось, не сможет продолжить игру. В перерыве я посмотрел на него, на что он ответил: «Это всего лишь боль».

Эти слова мы используем большую часть времени: «Это всего лишь боль». Это не травма, но все же боль, которая отвлекает и беспокоит. Я знаю, что для Роббо было очень важно [залечить травму], потому что его беспокоила левая нога, единственная полезная нога для него! Теперь все намного лучше, это хорошо.

После такого длительного периода, после декабря и января, в команде не было ни одного игрока, которого что-то не беспокоило бы. У всех было что-то. Но для Роббо это правда очень важно, теперь он выглядит иначе», – сказал Клопп.