Юрген Клопп: «Кажется, 80% карьеры я играл через боль. Никто не оценил, ведь я все равно играл плохо»

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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп объяснил, почему для футболистов нормально иногда играть через боль.

Защитник Эндрю Робертсон ранее сообщил, что во время зимнего перерыва вылечил хроническую травму ноги. В результате Клоппа на пресс-конференции спросили о проблеме футболистов его команды, которых беспокоит дискомфорт.

«Я сам был игроком. Когда анализирую прошлое, мне кажется, что я играл 80% времени через боль. Но никто не оценил этого, потому что я все равно играл плохо! Это не помогло, никто и не спрашивал тогда.

Для профессионального футболиста совершенно нормальна необходимость играть через боль. Что есть, то есть. Я сказал это в прошлом году, когда Хендо получил повреждение в матче с «Барселоной» и, казалось, не сможет продолжить игру. В перерыве я посмотрел на него, на что он ответил: «Это всего лишь боль».

Эти слова мы используем большую часть времени: «Это всего лишь боль». Это не травма, но все же боль, которая отвлекает и беспокоит. Я знаю, что для Роббо было очень важно [залечить травму], потому что его беспокоила левая нога, единственная полезная нога для него! Теперь все намного лучше, это хорошо.

После такого длительного периода, после декабря и января, в команде не было ни одного игрока, которого что-то не беспокоило бы. У всех было что-то. Но для Роббо это правда очень важно, теперь он выглядит иначе», – сказал Клопп.

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