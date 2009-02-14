Россияне владеют 8 командами из топ-100 финансово стабильных клубов мира, тремя – в топ-30

Компания Soccerex составила рейтинг финансовой стабильности клубов мира.
В рамках исследования было изучено, кому принадлежат команды из топ-100 рейтинга.
Наибольшее представительство у граждан США – они владеют 23 клубами в списке. Россияне владеют 8 клубами и занимают 3-е место по этому показателю.
15 клубов из топ-100 принадлежат самим членам клуба, например, болельщикам.
Россиянам принадлежат «Челси», «Монако», «Зенит», «Спартак», «Борнмут» (58-е место), «Краснодар», ЦСКА и «Локомотив».
В топ-30 рейтинга россияне владеют тремя клубами и также занимают 3-е место по этому показателю.
Топ-6 стран по количеству владельцев клубов из топ-30 рейтинга:
1. США – 6;
2. Германия – 5;
3. Россия – 3;
4-6. Италия – 2;
4-6. Япония – 2;
4-6. Китай – 2.
Топ-7 стран по количеству владельцев клубов из топ-100 рейтинга:
1. США – 23;
2. Великобритания – 9;
3. Россия – 8;
4-7. Германия – 7;
4-7. Италия – 7;
4-7. Испания – 7;
4-7. Китай – 7.
Полностью рейтинг можно изучить здесь.
«ПСЖ» – самый финансово стабильный клуб мира, «Ман Сити» – 2-й, «Реал» – 5-й, «Барса» – 12-я
«Зенит» – 23-й среди финансово стабильных клубов мира, «Спартак» – 37-й, ЦСКА – 98-й