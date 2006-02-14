«МЮ» хочет получить за Погба 100 млн евро

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия возможные трансферы Мино Райола Поль Погба агенты Футбол

«Манчестер Юнайтед» готов продать полузащитника Поля Погба за сумму около 100 млн евро, сообщает The Guardian.

Агент француза Мино Райола намерен убедить руководство манкунианцев снизить цену.

В «МЮ» же надеются, что благодаря удачному выступлению Погба на Евро-2020 им не придется снижать цену на игрока 

Погба в этом сезоне провел за «МЮ» 7 матчей в АПЛ и отдал две голевых передачи. Один раз он выходил на поле в игре Кубка английской лиги. 

Свой последний матч за «Юнайтед» Погба провел 26 декабря. Тогда «МЮ» играл в АПЛ против «Ньюкасла» (4:1). С этого момента Погба восстанавливается от травмы.

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