Морозов избран президентом КХЛ

Новым президентом КХЛ избран .

42-летний функционер сохранит за собой должность управляющего директора Париматч Молодежной хоккейной лиги до избрания нового руководителя.

На посту главы КХЛ Морозов сменил , который 21 января был назначен заместителем Председателя Правительства РФ.

Морозов – серебряный призер Олимпиады-1998, двукратный чемпион мира и двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе «Ак Барса».

Экс-капитан сборной России был знаменосцем страны на открытии Олимпийских игр 2010 в Ванкувере.

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за большой вклад в победу национальной сборной команды России по хоккею на чемпионатах мира в 2008 и 2009 годах, почетным знаком «За заслуги в развитии физической культуры и спорта». Удостоен благодарности Президента РФ за заслуги в области физической культуры и спорта, большой вклад в развитие отечественного хоккея.

В «Брате 2» снимались Морозов и Каспарайтис. Как они оказались рядом с Бодровым?