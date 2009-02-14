Морозов избран президентом КХЛ

Новым президентом КХЛ избран Алексей Морозов.
42-летний функционер сохранит за собой должность управляющего директора Париматч Молодежной хоккейной лиги до избрания нового руководителя.
На посту главы КХЛ Морозов сменил Дмитрия Чернышенко, который 21 января был назначен заместителем Председателя Правительства РФ.
Морозов – серебряный призер Олимпиады-1998, двукратный чемпион мира и двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе «Ак Барса».
Экс-капитан сборной России был знаменосцем страны на открытии Олимпийских игр 2010 в Ванкувере.
Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за большой вклад в победу национальной сборной команды России по хоккею на чемпионатах мира в 2008 и 2009 годах, почетным знаком «За заслуги в развитии физической культуры и спорта». Удостоен благодарности Президента РФ за заслуги в области физической культуры и спорта, большой вклад в развитие отечественного хоккея.
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