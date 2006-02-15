Холанд первым в истории Бундеслиги забил 8 голов в 5 стартовых матчах

Нападающий дортмундской Эрлинг Холанд забил в ворота «Айнтрахта» (3:0, второй тайм) в 22-м туре Бундеслиги.

19-летний норвежец первым в истории чемпионата Германии забил 8 голов в первых 5 матчах. По 7 мячей ранее забивали Герт Дерфель в 1963 году за «Гамбург» и Пако Алькасер в 2018-м за «Дортмунд».

Холанд провел 6 официальных матчей за «Боруссию» и забил в пяти из них. Всего на его счету 9 мячей.

Голом в матче с «Айнтрахтом» также отметился хавбек Джейдон Санчо. Всего у него 13 мячей в сезоне и 13 ассистов, он третий бомбардир Бундеслиги.