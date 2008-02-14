Шатов и Круговой полетели с «Зенитом» на третий сбор, Кокорин – нет

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«Зенит» объявил состав на третий сбор, который пройдет в Турции с 14 по 22 февраля.

Вратари: Михаил Кержаков, Андрей Лунев, Александр Васютин;

Защитники: Вячеслав Караваев, Игорь Смольников, Бранислав Иванович, Ярослав Ракицкий, Йордан Осорио, Данила Прохин, Дуглас Сантос, Юрий Жирков, Данил Круговой;

Полузащитники: Магомед Оздоев, Леон Мусаев, Вильмар Барриос, Далер Кузяев, Александр Ерохин, Малком, Олег Шатов, Алексей Сутормин, Эмилиано Ригони;

Нападающие: Артем Дзюба, Себастьян Дриусси, Сердар Азмун, Даниил Шамкин.

Форвард Александр Кокорин, ранее занимавшийся со второй командой петербуржцев, должен перейти в «Сочи» на правах аренды. Он не полетел на сборы с «Зенитом-2», несмотря на сообщение от пресс-службы клуба.

«Зенит» идет на первом месте в РПЛ с 45 очками после 19 туров.

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