Шатов и Круговой полетели с «Зенитом» на третий сбор, Кокорин – нет

«Зенит» объявил состав на третий сбор, который пройдет в Турции с 14 по 22 февраля.

Вратари: Михаил Кержаков, , Александр Васютин;

Защитники: Вячеслав Караваев, Игорь Смольников, Бранислав Иванович, Ярослав Ракицкий, Йордан Осорио, Данила Прохин, Дуглас Сантос, , Данил Круговой;

Полузащитники: Магомед Оздоев, Леон Мусаев, Вильмар Барриос, , Александр Ерохин, Малком, Олег Шатов, Алексей Сутормин, Эмилиано Ригони;

Нападающие: , Себастьян Дриусси, Сердар Азмун, Даниил Шамкин.

Форвард Александр Кокорин, ранее занимавшийся со второй командой петербуржцев, должен перейти в «Сочи» на правах аренды. Он не полетел на сборы с «Зенитом-2», несмотря на сообщение от пресс-службы клуба.

«Зенит» идет на первом месте в РПЛ с 45 очками после 19 туров.