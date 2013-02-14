Женский «Челси» первым в мире адаптировал программу тренировок под менструальный цикл футболисток

стал первым женским футбольным клубом в мире, приспособившим тренировочную программу к менструальным циклам футболисток.

В лондонском клубе прибегли к новаторской инициативе в попытке повысить уровень выступлений и сократить количество травм.

Включение менструального цикла в режимы тренировок и питания может помочь контролировать колебания веса, которые часто влияют на спортсменок во время определенных фаз их циклов.

Новая система также поможет уменьшить восприимчивость к травмам мягких тканей, например, к повреждению передней крестообразной связки, что связано с менструацией.

Инициатором идеи стала главный тренер «Челси» Эмма Хэйс. Она решила попробовать особый подход после поражения от «Арсенала» в финале Кубка Англии-2016.

Женский «Челси» разработал тренировки под менструальный цикл – чтобы избежать серьезных травм (кажется, помогает)