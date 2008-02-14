«Манчестер Сити» обжалует исключение из еврокубков в CAS

«Манчестер Сити» выступил с заявлением после того, как УЕФА объявил об исключении клуба из еврокубков на два следующих сезона.

«Манчестер Сити» разочарован, но не удивлен сегодняшним заявлением арбитражной палаты УЕФА.

Клуб всегда чувствовал острую необходимость в поиске независимого органа и процесса для беспристрастного рассмотрения всеобъемлющего массива неопровержимых доказательств в поддержку своей позиции.

В декабре 2018 года главный следователь УЕФА еще до начала расследования публично огласил итоги и санкции, которые он намеревался применить к «Манчестер Сити».

Последовавший за этим ошибочный процесс со стороны УЕФА означал, что не было никаких сомнений в конечном результате. Клуб официально подал жалобу в дисциплинарный орган УЕФА, которая была подтверждена решением CAS.

Проще говоря, это дело, возбужденное УЕФА, расследуемое УЕФА и признанное УЕФА. После того как этот предвзятый процесс завершен, клуб как можно скорее будет добиваться беспристрастного решения и, следовательно, в первой инстанции при первой же возможности начнет рассмотрение дела в Спортивном арбитражном суде (CAS)», – говорится в заявлении «Манчестер Сити».

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