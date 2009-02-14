Кушиташвили остается в СИЗО. В организме боксера нашли кокаин, на вене – след

Второй военный окружной суд сегодня признал законным заключение под стражу чемпиона России по боксу .

24-летний спортсмен обвиняется в хранении наркотиков и нападении на сотрудника Росгвардии.

«Постановление оставить без изменения, жалобу – без удовлетворения», – огласил решение судья.

Защита приобщила справку о наличии у боксера хронического доуденита (воспалительное заболевание двенадцатиперстной кишки) и характеристику от боксерского клуба La Cruz, однако освободиться они ему не помогли.

Прокурор в свою очередь представила результаты медицинского освидетельствования спортсмена: в момент задержания он был под действием кокаина.

Кроме того, в ходе осмотра Кушиташвили психиатром после задержании выяснилось, что на руке у того оказался след на вене.

«Видимые телесные повреждения: по проекции локтевой вены след. Запаха алкоголя изо рта нет», – огласил судья материалы уголовного дела, рассматривая жалобу защиты на заключение спортсмена в СИЗО.



Сам боксер в ходе заседания настаивали на домашнем аресте или залоге: «Отпустите домой, обязуюсь сразу являться».



Заседания проводятся в военном суде ввиду того, что Кушиташвили проходит срочную службу в ВДВ России: формально он сержант в войсковой части 3234 города Улан-Уде, но тренируется в московском ЦСКА.

Кушиташвили был задержан в Москве 2 февраля. По версии следствия, Георгий сломал нос росгвардейцу, после чего у него обнаружили наркотики.

Российский боксер Кушиташвили должен был стать звездой, но его арестовали за наркотики и нападение на росгвардейца