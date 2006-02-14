«Барселона» готова выкупить Лаутаро у «Интера» за 111 млн евро летом, как и «Реал»

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«Барселона» намерена купить форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса.

По итогам встречи между главным тренером «блауграны» Кике Сетьеном, спортивным директором Эриком Абидалем и исполнительным директором Оскаром Грау было принято решение о трансфере 22-летнего аргентинца в июне, утверждает Mundo Deportivo.

Каталонцы готовы выкупить Лаутаро у «Интера» за 111 млн евро, прописанных в качестве его отступных.

Ранее сообщалось, что опцию выкупа нападающего также готов активировать «Реал».

Статистику Мартинеса можно изучить здесь.

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