«Барселона» готова выкупить Лаутаро у «Интера» за 111 млн евро летом, как и «Реал»

«Барселона» намерена купить форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса.
По итогам встречи между главным тренером «блауграны» Кике Сетьеном, спортивным директором Эриком Абидалем и исполнительным директором Оскаром Грау было принято решение о трансфере 22-летнего аргентинца в июне, утверждает Mundo Deportivo.
Каталонцы готовы выкупить Лаутаро у «Интера» за 111 млн евро, прописанных в качестве его отступных.
Ранее сообщалось, что опцию выкупа нападающего также готов активировать «Реал».
Статистику Мартинеса можно изучить здесь.