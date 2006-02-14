«Сочи» о Кокорине: «Ждем его на сборах в ближайшие дни. Как прибудет, сообщим»

Нападающий Александр Кокорин скоро прибудет на сборы «Сочи» в Турции.

«В ближайшие дни ждем Кокорина на сборе. Как прибудет, мы сообщим на наших ресурсах», – сообщили в пресс-службе «Сочи».

Также в клубе уточнили, что на данный момент контракт с игроком еще не подписан.

Ранее владелец «Сочи» Борис Ротенберг заявил, что договорился с Кокориным о том, что он проведет весеннюю часть сезона в его клубе. Также стало известно, что форвард будет зарабатывать в «Сочи» около 2 млн рублей в месяц.

«Зенит» пока не подтвердил аренду Кокорина в «Сочи».

Кокорин все же едет в «Сочи». Для него это был насыщенный февраль, говорили о вариантах с «Марселем» и «Балтикой»

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