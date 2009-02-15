Сергеева выиграла этап Кубка мира в Сигулде. Это первая победа России в истории женского бобслея

Российские бобслеистки и Елена Мамедова победили на этапе Кубка мира по бобслею в латвийской Сигулде. Это первая победа российских бобслеисток за всю историю Кубка мира, в котором женский зачет проходит с 1993 года.

Одновременно россиянки выиграли чемпионат Европы, который проходил в рамках этапа.

По сумме двух попыток Сергеева и Мамедова опередили румынский экипаж на 0,02 секунды.

Бобслей

Кубок мира

Сигулда, Латвия

Женщины

Двойки

1. Россия (Надежда Сергеева, Елена Мамедова) – 1.41,96

2. Румыния (Андреа Греку, Йоанна Георге) – 0,02

3. Германия (Стефани Шнайдер, Тун Лизетт) – 0,07...

7. Россия (Алена Осипенко, Юлия Шокшуева) – 0,84

8. Россия (Любовь Черных, Юлия Беломестных) – 0,87

В нынешнем сезоне Сергеева ни разу не попадала на подиум, а в общем зачете Кубка мира занимает 5-е место.

На Играх-2018 в допинг-пробе Сергеевой был обнаружен запрещённый препарат триметазидин, а ее результат аннулирован. 8-месячная дисквалификация спортсменки истекла в октябре 2018 года.