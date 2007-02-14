Экс-президент ЦСКА: «С Филатовым договорились дать Левникову по 5 тысяч долларов перед финалом Кубка, чтобы судил честно»

Бывший президент ЦСКА Шахруди Дадаханов рассказал о судействе в финале Кубка России 2000 года с «Локомотивом» (2:3).
– Есть судья, которому не подадите руки?
– Возможно, Левникову-старшему. На него обида осталась.
– Это что за матч?
– 2000 год, ЦСКА - «Локомотив», финал Кубка России. С Валерием Филатовым, президентом «Локомотива» сразу договорились: перед игрой даем Левникову по пять тысяч долларов. Чтобы судил честно. А он...
– Прибил?
– Уже на 12-й минуте удалил Максима Бокова! Фол был, но на красную не тянул. Левников вполне мог ограничиться желтой.
Были у него еще ляпы. Мы подали протест, экспертно-судейская комиссия признала нашу правоту, Левникова от работы отстранили.
– Вернул вам пять тысяч?
– Смеетесь? Конечно, нет!
– После матча заглянули в судейскую?
– Нет. Я в раздевалку «Локомотива» зашел, поздравил с победой игроков, Семина, Филатова.
В ЦСКА на меня тогда многие ополчились. Мол, какие поздравления сопернику, когда такое судейство?
– Что отвечали?
– Нужно уметь проигрывать. Работа Левникова - это уже наш с ним вопрос, при чем здесь «Локомотив»? Раз он победил, значит, был сильнее. Ну а мы, получается, что-то упустили, – рассказал Дадаханов.
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