Экс-президент ЦСКА: «С Филатовым договорились дать Левникову по 5 тысяч долларов перед финалом Кубка, чтобы судил честно»

Бывший президент ЦСКА Шахруди Дадаханов рассказал о судействе в финале Кубка России 2000 года с (2:3).

– Есть судья, которому не подадите руки?

– Возможно, Левникову-старшему. На него обида осталась.

– Это что за матч?

– 2000 год, ЦСКА - «Локомотив», финал Кубка России. С , президентом «Локомотива» сразу договорились: перед игрой даем Левникову по пять тысяч долларов. Чтобы судил честно. А он...

– Прибил?

– Уже на 12-й минуте удалил ! Фол был, но на красную не тянул. Левников вполне мог ограничиться желтой.

Были у него еще ляпы. Мы подали протест, экспертно-судейская комиссия признала нашу правоту, Левникова от работы отстранили.

– Вернул вам пять тысяч?

– Смеетесь? Конечно, нет!

– После матча заглянули в судейскую?

– Нет. Я в раздевалку «Локомотива» зашел, поздравил с победой игроков, Семина, Филатова.

В ЦСКА на меня тогда многие ополчились. Мол, какие поздравления сопернику, когда такое судейство?

– Что отвечали?

– Нужно уметь проигрывать. Работа Левникова - это уже наш с ним вопрос, при чем здесь «Локомотив»? Раз он победил, значит, был сильнее. Ну а мы, получается, что-то упустили, – рассказал Дадаханов.

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