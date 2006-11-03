«Зенит» выиграл первый круг РПЛ, скандальное судейство Вилкова, Косторная обошла Загитову на Гран-при Франции и другие новости утра

1. «Зенит» выиграл первый круг РПЛ, несмотря на ничью с ЦСКА. Армейцы почти тайм играли вдесятером после удаления Бийола. Работу арбитра Вилкова после игры назвали позорищем. Гончаренко сказал, что ЦСКА не сидел в обороне, Семак заявил, что соперник тянул время.

«Сочи» завершил первую часть сезона на дне таблицы вместе с «Ахматом», «Динамо» плавает в зоне стыков. Все результаты субботы – здесь.

Сегодня зарубятся столицы Юга России: «Краснодар» примет «Ростов». Победитель матча станет главным преследователем «Зенита». Но в прошлом сезоне команды встречались аж четыре раза, и трижды дело заканчивалось ничьей. «Ростову» и «Краснодару» такой исход принесет лишь по очку, а вы можете выиграть гораздо больше – просто примите 1000 рублей в подарок и сделайте свою ставку без реального риска!

2. Алена Косторная выиграла Гран-при Франции, опередив Алину Загитову, завоевавшую серебро.

Российский дуэт Анастасия Мишина – Александр Галлямов стал победителем в соревновании пар.

В танцах на льду всех опередила французская пара Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон.

3. «Ливерпуль» и «Ман Сити» едва не споткнулись в АПЛ, но в итоге вырвали волевые победы. Мерсисайдцы по-прежнему на вершине с 6-очковым отрывом, на третью строчку поднялся «Челси». «МЮ» опять проиграл и идет восьмым.

4. В Испании облажались и «Барселона», проигравшая «Леванте», и «Реал», не сумевший дома забить «Бетису», и «Атлетико», который поделил очки с «Севильей». В таблице Ла Лиги все очень плотно.

5. У «Баварии» вообще катастрофа – 1:5 от «Айнтрахта»! Мюнхенцы впервые за 10 лет пропустили пять голов в Бундеслиге и отстают от лидирующего «Гладбаха» уже на четыре очка.

6. В Италии «Ювентус» и «Интер» одержали пусть и непростые, но дежурные победы. Туринцев в дерби спас де Лигт (хотя сначала едва не привез), а «Интеру» 3 очка в игре с «Болоньей» принес Лукаку, сделавший дубль.

7. Сборная ЮАР выиграла Кубок мира по регби в третий раз и теперь делит рекорд по числу титулов с Новой Зеландией.

8. НХЛ. Дубль Гурьянова принес «Далласу» победу над «Монреалем» (4:1), Бобровский и Варламов сделали первые шатауты в сезоне. Все результаты матчей – здесь.

9. В финале парижского «Мастерса» сыграют Джокович и 20-летний Шаповалов. Канадец в полуфинале должен был встретиться с Рафой Надалем, но испанец снялся и не гарантирует себе №1 по итогам года на этой неделе.

У женщин на итоговом турнире WTA в финале сыграют Эшли Барти и Элина Свитолина.

10. В КХЛ СКА уступил «Локомотиву», «Нефтехимик» продлил победную серию до 8 матчей, обыграв «Ак Барс». Все результаты дня – здесь.

«Трактор», проигравший 9 из 12 домашних матчей в текущем сезоне, уволил Скудру и пригласил Юрзинова-младшего.

11. НБА. «Милуоки» обыграл «Торонто», «Портленд» встречается с «Филадельфией». Другие результаты – здесь.

12. В квалификации Гран-при США Валттери Боттас выиграл поул, Квят – 13-й.

14. Ротенберг, Подколзин и Амиров включены в состав молодежной сборной России на суперсерию.

Цитаты дня

«В футболе есть мафия. Если бы Криштиану был англичанином или испанцем, так бы не поступали». Мать Роналду считает, что ее сын недосчитался «Золотых мячей».

«Мане иногда ныряет, иногда забивает невероятные голы. Он талант». Пеп Гвардиола то ли похвалил лидера «Ливерпуля», то ли уколол.

«Как могла старалась завести зал. Люди приходят на фигурное катание не только ради прыжков, но и для всего остального». Алена Косторная о своей победе во Франции.