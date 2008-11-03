Гурьянов стал 1-й звездой в игре с «Монреалем»: реализованный буллит, гол в большинстве, 7 бросков за 14 минут

Форвард «Далласа» Денис Гурьянов забросил две шайбы, в том числе победную, в матче чемпионата с «Монреалем» (4:1) и был признан первой звездой.

В конце второго периода 22-летний россиянин реализовал буллит, а в середине третьего – забил в большинстве.

Гурьянов провел на льду 14:08 (0:59 – в большинстве), нанес 7 бросков в створ ворот, применил два силовых приема, завершив игру с полезностью «+2».

Всего в 12 матчах сезона нападающий набрал 6 (4+2) очков.

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