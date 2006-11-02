Бийол удален в матче с «Зенитом». Он получил 2 желтые за 4 минуты

Полузащитник ЦСКА Яка Бийол получил красную карточку в матче 15-го тура РПЛ против (1:0, второй тайм).

На этом матче работает бригада арбитров во главе с .

На 51-й минуте Бийол получил предупреждение за то, что схватил нападающего «Зенита» Артема Дзюбу за футболку двумя руками. На 54-й минуте игры Вилков показал игроку вторую карточку за то, что он сыграл высоко поднятой ногой в борьбе с Вильмаром Барриосом.

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Фото: скриншот из трансляции «Матч Премьер»