Чемпионат Англии. «Борнмут» – «МЮ», «Ливерпуль» в гостях у «Астон Виллы», «Ман Сити» сыграет с «Саутгемптоном»

В 11-м туре АПЛ «МЮ» сыграет с «Борнмутом» на выезде, «Арсенал» примет «Вулверхэмптон».

«Ливерпуль» проведет гостевой матч с «Астон Виллой», «Ман Сити» примет «Саутгемптон».

Завтра «Лестер» сыграет с «Кристал Пэлас», а «Эвертон» – с «Тоттенхэмом».

Чемпионат Англии

11-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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