Чемпионат Англии. «Борнмут» – «МЮ», «Ливерпуль» в гостях у «Астон Виллы», «Ман Сити» сыграет с «Саутгемптоном»

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В 11-м туре АПЛ «МЮ» сыграет с «Борнмутом» на выезде, «Арсенал» примет «Вулверхэмптон». 

«Ливерпуль» проведет гостевой матч с «Астон Виллой», «Ман Сити» примет «Саутгемптон». 

Завтра «Лестер» сыграет с «Кристал Пэлас», а «Эвертон» – с «Тоттенхэмом».

Чемпионат Англии

11-й тур

Борнмут – Манчестер Юнайтед
Дата проведения
2 ноября, 15.30, «Дин Корт»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Арсенал – Вулверхэмптон
Дата проведения
2 ноября, 18.00, «Эмирейтс»
превью матча онлайн статистика

 

Астон Вилла – Ливерпуль
Дата проведения
2 ноября, 18.00, «Вилла Парк»
превью матча онлайн статистика

 

Брайтон – Норвич
Дата проведения
2 ноября, 18.00, «Фалмер»
превью матча онлайн статистика

 

Шеффилд Юнайтед – Бернли
Дата проведения
2 ноября, 18.00, «Брэмелл Лэйн»
превью матча онлайн статистика

 

Манчестер Сити – Саутгемптон
Дата проведения
2 ноября, 18.00, «Этихад Стэдиум»
превью матча онлайн статистика

 

Вест Хэм – Ньюкасл
Дата проведения
2 ноября, 18.00, «Олимпийский стадион»
превью матча онлайн статистика

 

Уотфорд – Челси
Дата проведения
2 ноября, 20.30, «Викарэдж Роуд»
превью матча онлайн статистика

 

Кристал Пэлас – Лестер
Дата проведения
3 ноября, 17.00, «Селхерст Парк»
превью матча онлайн статистика

 

Эвертон – Тоттенхэм
Дата проведения
3 ноября, 19.30, «Гудисон Парк»
превью матча онлайн статистика

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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