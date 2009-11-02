Чемпионат Англии. «Борнмут» – «МЮ», «Ливерпуль» в гостях у «Астон Виллы», «Ман Сити» сыграет с «Саутгемптоном»

В 11-м туре АПЛ «МЮ» сыграет с «Борнмутом» на выезде, «Арсенал» примет «Вулверхэмптон».
«Ливерпуль» проведет гостевой матч с «Астон Виллой», «Ман Сити» примет «Саутгемптон».
Завтра «Лестер» сыграет с «Кристал Пэлас», а «Эвертон» – с «Тоттенхэмом».
Чемпионат Англии
11-й тур
- Дата проведения
- 2 ноября, 15.30, «Дин Корт»
- Дата проведения
- 2 ноября, 18.00, «Эмирейтс»
- Дата проведения
- 2 ноября, 18.00, «Вилла Парк»
- Дата проведения
- 2 ноября, 18.00, «Фалмер»
- Дата проведения
- 2 ноября, 18.00, «Брэмелл Лэйн»
- Дата проведения
- 2 ноября, 18.00, «Этихад Стэдиум»
- Дата проведения
- 2 ноября, 18.00, «Олимпийский стадион»
- Дата проведения
- 2 ноября, 20.30, «Викарэдж Роуд»
- Дата проведения
- 3 ноября, 17.00, «Селхерст Парк»
- Дата проведения
- 3 ноября, 19.30, «Гудисон Парк»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.