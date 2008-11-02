Виктор Гончаренко: «ЦСКА хорошо играл и до удаления, и после, и даже в меньшинстве не отсиживался в обороне»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги матча 15-го тура РПЛ с (1:1), передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

– Достаточно напряженная игра, хорошая в нашем исполнении и до, и после удаления.

И даже играя в меньшинстве, мы не пробовали отсидеться в обороне, мы искали варианты для быстрых атак. Они у нас получались.

Может, не удалось довести до конца моменты, которые были у Кучаева и Чалова, но когда есть Дзюба, Азмун, подключения Ерохина из глубины, напряжение у наших ворот было очень серьезное.

Рад, что мы справились. То, что 17-летний парень был одним из лучших на поле (речь о защитнике Вадиме Карпове – прим. Sports.ru), – это хорошее подспорье для него.

– Вы не сделали ни одной замены в сравнении с матчем против «Динамо», хотя обычно делаете. Почему?



– Именно такой вариант состава был наиболее оптимальным. Нужны были физически сильные футболисты, чтобы противостоять давлению «Зенита» в лице Дзюбы, Азмуна, Ерохина.

Второй момент: не нужно смотреть на вчерашнюю игру. Нужно смотреть, кто лучше готов на эту игру.

– Ахметов третий матч начинает ближе к атаке. После «Динамо» вы сказали, что ему нужно дать паузу, что ближе к атаке ему, возможно, было проще. В чем именно проще и как оцениваете его игру сегодня в прессинге и с мячом?



– Навыки забываются, и нужно несколько игр для того, чтобы освежить их. Одно дело – когда ты играешь в опорной зоне, второе – когда в атаке.

Он много правильных вещей делает в обороне, но в атаке надо еще лучше взаимодействовать с Чаловым, Влашичем и Фернандесом. Но его качества ближе все же к нападению, а не к опорной зоне, хотя по ситуации он может играть ниже.

– Вы часто пропускаете с угловых. У «Зенита» сегодня было восемь угловых, они нанесли пять ударов. С чем связаны такие проблемы?



– Вы нас критикуете за то, что мы пропускаем, за то, что наносятся удары. Весь вопрос в том, какое давление «Зенит» оказывает в целом на все команды. Сегодня мы достаточно неплохо защищались.

Важно понимать, какие наносятся удары. Одно дело – когда с сопротивлением сильным, другое – когда открытый мяч, как у Азмуна в результате розыгрыша.

Для того, чтобы лучше защищаться, нужно больше опыта, потому что для молодых футболистов характерно туннельное зрение, когда справа-слева они уже не оценивают эпизоды.

А с такой командой, как «Зенит», надо смотреть по всем сторонам, чтобы лучше защищаться. Да и все команды в целом достаточно хорошо на стандартах играют.

– Вы в кубке играли смешанным составом. Насколько игрокам, которые провели весь матч в среду, было тяжело сегодня и хватило ли команде свежести во втором тайме?



– Надо понимать, что было удаление, и это осложнило нашу задачу. Но те игроки, которые провели 90 минут в кубковом матче: Бистрович, Дивеев, Обляков, – достаточно хорошо сегодня выглядели.

Может, даже на пользу пошла нам та игра, чтобы эмоционально восстановиться.

– Какие эмоции у вас оставило судейство?



– Судьям очень сложно, потому что давление оказывается со всех сторон. Наверное, сегодня был тот случай, когда можно было дать командам играть в равных составах, чтобы была более качественная игра.

Мне сложно оценивать, была ли вторая карточка, но суммарно Бийол не заслужил покинуть поле, – сказал Гончаренко.