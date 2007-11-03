Пеп Гвардиола: «Мане иногда ныряет, иногда забивает невероятные голы. Он талант»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола поделился мнением о том, что «Ливерпуль» часто выигрывает матчи благодаря голам в концовках.

«За последние два года такое происходило с много раз. Все потому, что Мане обладает особенным талантом. Иногда он ныряет, иногда – забивает невероятные мячи в самом конце матча. Он талант.

Когда такое происходит один или два раза, то можно говорить, мол, «нам повезло, нам повезло». Но в последние годы это случалось очень часто, так что, на мой взгляд, у них есть особая черта характера для того, чтобы делать это.

Мы победили, но «Ливерпуль» тоже выиграл. Когда они столько матчей выигрывают на последних минутах, то это говорит об особом характере. Когда выиграл чемпионат, набрав 100 очков, мы в 4 из 5 матчей побеждали на последних минутах», – сказал Гвардиола.