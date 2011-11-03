Канело нокаутировал Ковалева в 11-м раунде. Мексиканец стал чемпионом WBO в полутяжелом весе

Теги WBA WBO полутяжелый вес Сергей Ковалев Сауль Альварес бокс Бокс/MMA/UFC

В Лас-Вегасе (штат Невада, США) на арене MGM Grand прошел вечер профессионального бокса.

Главным событием вечера стал бой между чемпионом WBO в полутяжелом весе Сергеем Ковалевым и чемпионом WBA в среднем весе Саулем Альваресом.

Победу одержал мексиканец, который нокаутировал россиянина в 11-м раунде.

Альварес стал обладателем титула в полутяжелом весе – это четвертая весовая категория, где мексиканец становился чемпионом.

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