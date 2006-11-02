«Барселона» проиграла «Леванте» – 1:3. Это 3-е поражение в 11 матчах Ла Лиги

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«Леванте» победил «Барселону» (3:1) в матче 12-го тура чемпионата Испании.

Это третье поражение каталонской команды в 11 матчах Ла Лиги (игра с «Реалом» была перенесена).

Однако «Барселона» сохранила первое место в турнирной таблице как минимум до матча «Реал» – «Бетис».

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Леванте – Барселона 3:1 (0:1, 3:0)
Дата проведения
2 ноября, 18.00, «Сьюдад де Валенсия»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 38, пенальти Месси, 1:1 – 61 Кампанья, 2:1 – 63 Майораль, 3:1 – 68 Радоя.
ЛевантеФернандес, Везу, Клерк, Постиго, Мирамон, Барди (Рочина, 62), Мелеро, Радоя, Кампанья (Кабако, 87), Майораль, Моралес (Вукчевич, 82).
Барселонатер Стеген, Лангле, Семеду, Серджи Роберто, Пике, де Йонг, Артур (Фати, 66), Видаль (Бускетс, 64), Суарес (Карлес Перес, 41), Гризманн, Месси.
Предупреждения:
Артур (12), Барди (52), Гризманн (56), Пике (66), Лангле (67), Серджи Роберто (81), Фати (86).

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