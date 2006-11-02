«Барселона» проиграла «Леванте» – 1:3. Это 3-е поражение в 11 матчах Ла Лиги

«Леванте» победил «Барселону» (3:1) в матче 12-го тура чемпионата Испании.

Это третье поражение каталонской команды в 11 матчах Ла Лиги (игра с «Реалом» была перенесена).

Однако «Барселона» сохранила первое место в турнирной таблице как минимум до матча «Реал» – «Бетис».

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги