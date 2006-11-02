«Барселона» проиграла «Леванте» – 1:3. Это 3-е поражение в 11 матчах Ла Лиги

«Леванте» победил «Барселону» (3:1) в матче 12-го тура чемпионата Испании.
Это третье поражение каталонской команды в 11 матчах Ла Лиги (игра с «Реалом» была перенесена).
Однако «Барселона» сохранила первое место в турнирной таблице как минимум до матча «Реал» – «Бетис».
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
- Дата проведения
- 2 ноября, 18.00, «Сьюдад де Валенсия»
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Леванте –
Фернандес, Везу, Клерк, Постиго, Мирамон, Барди (Рочина, 62), Мелеро, Радоя, Кампанья (Кабако, 87), Майораль, Моралес (Вукчевич, 82).
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Барселона –
тер Стеген, Лангле, Семеду, Серджи Роберто, Пике, де Йонг, Артур (Фати, 66), Видаль (Бускетс, 64), Суарес (Карлес Перес, 41), Гризманн, Месси.